21.11.2023 14:45

У Харкові відзначили День Гідності та Свободи

Покладаням квітів у Харкові відзначили державне свято, встановлене на честь двох революцій – Помаранчевої 2004 року та Революції Гідності 2013-го.



РЕДПОСТ

З нагоди визначної дати представники влади поклали квіти до меморіальної дошки Євгену Котляру, повідомляє кореспондент РЕДПОСТ.

Дошка встановлена на будівлі університету, де навчався харків’янин, Герой Небесної Сотні, який одним із перших загинув на Майдані.

«Євген Котляр – звичайна людина, який навчався в університеті радіоелектроніки. Але, дійсно, це герой, тому що не кожен військовий на той час розумів, що можна вийти на площі і захистити гідність України. Тому університет пишається його подвигом. Ми маємо меморіальну дошку і постійно пам’ятаємо цю людину і готуємо студентів на його подвигу. І були дійсно гідними нашої держави незалежної», – розповів про колишнього студента в.о ректора Харківського національного університету радіоелектроніки Ігор Рубан.

В урочистостях до Дня Гідності та Свободи прийняв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. «Визначний день, бо сьогодні День гідності. І ви бачите, що наша країна виборює нашу гідність, наше право на життя, нашу демократію дуже важкою ціною. Ціною життів. І сьогодні ми поклали квіти біля дошки Євгену Котляру. Це той харків’янин, який загинув, один із перших загинув. З того все і розпочалося, боротьба наша за гідність. І сьогодні росія, яка воює проти нас. Вони хочуть зробити таким чином, щоб ми були частиною росії, але ми не дозволимо це зробити. Перемога буде за нами. Так, важко, але ми витримаємо і переможемо», – сказав він у своєму виступі.

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