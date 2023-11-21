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21.11.2023  13:50   Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілу села Козача Лопань на Харківщині показали в прокуратурі

Внаслідок російського обстрілу Козачої Лопані на Харківщині вранці 21 листопада загинув цивільний житель.

Фото наслідків обстрілу села Козача Лопань

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 21 листопада близько 5:50 російські військові обстріляли смт Козача Лопань Харківського району.
 
Внаслідок ворожого удару загорівся житловий будинок, в якому перебував 29-річний чоловік. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло загиблого.

Фото наслідків обстрілу села Козача Лопань

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 листопада 2023 року.

 

Фото наслідків обстрілу села Козача Лопань

Фото наслідків обстрілу села Козача Лопань

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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