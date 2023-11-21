Фото наслідків обстрілу села Козача Лопань на Харківщині показали в прокуратурі

Внаслідок російського обстрілу Козачої Лопані на Харківщині вранці 21 листопада загинув цивільний житель.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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