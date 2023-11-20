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20.11.2023  18:30   Віталій Хінєвіч

Фахівці розповіли про стан захворюваності на грип та ГРВІ у Харківській області

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 8,6%.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».
 
За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань на COVID-19, захворіло 2896 осіб, з них 1014 осіб (35,0%) – діти віком до 17 років.
 
У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 8,6% (серед дитячого населення – зниження на 15,7%). У структурі ГРВІ питома вага захворюваності COVID-19 становить 14,3%, відмічається зниження у порівнянні з минулим тижнем на 3,5% (зареєстровано 415 випадків проти 430 за минулий тиждень).
 
Показник захворюваності становить 110,61 на 100 тис. населення, що нижче рівня показника епідемічного порогу (415,06) на 73,4%. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Госпіталізовано 166 осіб, з них 58 дітей (34,9%).
 
Зареєстровано 1 летальний випадок у хворого на COVID-19 (з початку епідемічного сезону 25).
 
Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському  районі – 206,17 на 100 тис. населення.
 
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Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харків, медицина
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