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20.11.2023  19:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові відбудеться сесія міської ради

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.


У Харкові відбудеться сесія міської ради
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Двадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 22 листопада в дистанційному режимі.
 
Початок сесії - о 12:00.
 
У порядку денному - 45 питань і «Різне».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків представили на Міжнародній виставці-конференції «ReBuild Ukraine Powered by Energy».
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, сесія
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