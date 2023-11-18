18.11.2023 18:15 Віталій Хінєвіч

Харків представили на Міжнародній виставці-конференції «ReBuild Ukraine Powered by Energy»

Міжнародна виставка-конференція «ReBuild Ukraine Powered by Energy», відбулася 14-15 листопада у Варшаві.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У заході взяли участь представники територіальних громад, державних структур, бізнесу, благодійних фондів, міжнародних інвестиційних та фінансових організацій. Харків на конференції представила директор КУ «Харківська інвестиційна агенція» Тетяна Столяренко.

Вона подякувала міжнародній спільноті за підтримку України, розповіла про темпи розвитку Харкова до повномасштабного вторгнення та показала наслідки руйнувань, спричинені збройною агресією рф.

Крім того, Тетяна Столяренко розповіла потенційним інвесторам про перебіг роботи над оновленим Генеральним планом розвитку міста Харкова.

Також були представлені вже реалізовані проєкти з відновлення пошкоджених будівель та подальші плани щодо розбудови міста з урахуванням сучасних викликів - дотримання безпекових норм, впровадження цифрових технологій, реалізація програм енергоефективності та охорони навколишнього середовища.

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