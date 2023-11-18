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18.11.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік пограбував магазин

Зловмисник розбив скло у вікні зачиненого торгового приміщення та заволодів ноутбуком.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
16 листопада близько 14:00 до поліції звернулась жінка, яка працює на одному з ринків в Індустріальному районі. Вона повідомила, що невідомий чоловік розбив скло  в сусідньому магазині, виніс звідти ноутбук та втік.
 
Правоохоронці в ході проведення оперативно-розшукових заходів викрили у скоєнні злочину 22-річного харків’янина раніше судимого за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає  позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
 
Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці показали наслідки обстрілу Козачої Лопані.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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