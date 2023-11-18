18.11.2023 17:05 Віталій Хінєвіч
У Харкові чоловік пограбував магазин
Зловмисник розбив скло у вікні зачиненого торгового приміщення та заволодів ноутбуком.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
16 листопада близько 14:00 до поліції звернулась жінка, яка працює на одному з ринків в Індустріальному районі. Вона повідомила, що невідомий чоловік розбив скло в сусідньому магазині, виніс звідти ноутбук та втік.
Правоохоронці в ході проведення оперативно-розшукових заходів викрили у скоєнні злочину 22-річного харків’янина раніше судимого за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
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