18.11.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік пограбував магазин

Зловмисник розбив скло у вікні зачиненого торгового приміщення та заволодів ноутбуком.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

16 листопада близько 14:00 до поліції звернулась жінка, яка працює на одному з ринків в Індустріальному районі. Вона повідомила, що невідомий чоловік розбив скло в сусідньому магазині, виніс звідти ноутбук та втік.

Правоохоронці в ході проведення оперативно-розшукових заходів викрили у скоєнні злочину 22-річного харків’янина раніше судимого за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

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