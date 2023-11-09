09.11.2023 08:27 Рита Парфенова

Ігор Терехов виступив на всесвітньому конгресі «Smart City Ехро»

Харківській міський голова Ігор Терехов взяв участь у роботі всесвітнього конгресу "Smart City Ехро", який відбувся у Барселоні.



Фото: Ігор Терехов

Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.



«Smart City Ехро» – це глобальний захід сучасності зі смартінновацій, що обʼєднує понад півтисячі міст усього світу в пошуці кращих рішень для розвитку потенціалу своїх громад і вдосконалення життя.



Мер повідомив, що участь у конгресі він взяв за запрошенням всесвітньо відомої аудиторської компанії «Deloitte», після перемовин щодо співпраці з її керівниками. «Співпраця з «Deloitte» надзвичайно важлива для Харкова, бо саме ця компанія формує думку великих інвесторів, чи варто вкладатися в той або інший проєкт, наприклад, у відбудову нашого міста», – відзначив Ігор Терехов.



Міський голова брав участь уу панелі, яка була присвячена саме відбудові Харкова. «Вкотре наголосив на тому, що головне моє завдання - повернути до міста людей. І саме такі конгреси дають гарну можливість зацікавити інвесторів вкладатися саме у Харків і розпочинати роботи з його відновлення.



Наші закордонні друзі мають щодня чути про те, як наша країна, наші міста протистоять російській навалі, ставши фактично щитом для Європи», – розповів Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов поспілкувався з головою відділу з питань міст в компанії «Amazon Web Services» Джейсоном Віттетом і представниками компанії «Deloitte».