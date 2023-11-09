Сили оборони відбили шість атак ворога на Харківщині

Військові рф вели безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де наші захисники відбили шість атак противника.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Присвятіть день тому, що вам справді дорого. Вітається спілкування з рідними та коханими людьми.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
9 листопада в усьому світі – Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму.
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