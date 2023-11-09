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09.11.2023  08:09   Рита Парфенова

Сили оборони відбили шість атак ворога на Харківщині

Військові рф вели безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де наші захисники відбили шість атак противника.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 6 атак противника.
 
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Минулої доби ворог вдарив авіацією по населеному пункту Петропавлівка. Загалом під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 листопада 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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