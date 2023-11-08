    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині ворог штурмує позиції сил оборони на Куп’янському напрямку
08.11.2023  19:33   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог штурмує позиції сил оборони на Куп’янському напрямку

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Штурмують позиції сил оборони України окупанти на Куп’янському напрямку Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога населені пункти Харківщини: Козача Лопань, Вовчанськ, Ветеринарне.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися селища Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 листопада 2023 року.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.11 Армія На Харківщині дронами ліквідовано ЗРК "Тор" 08.11 Надзвичайні події Правоохоронці показали наслідки ворожих обстрілів Харківської області 08.11 Надзвичайні події Більше ніж тисячу вибухових предметів знешкодили рятувальники Харківщини протягом доби
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 