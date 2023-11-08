На Харківщині ворог штурмує позиції сил оборони на Куп’янському напрямку

День обіцяє бути продуктивним, а ризик зробити помилки – мінімальним. Скористайтеся цим, щоб навести лад у справах та фінансах, як слід обміркувати свої плани, ухвалити важливі рішення.

Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора.