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08.11.2023  20:03   Дмитро Колонєй

До Харкова з Німеччини доставили дитячий майданчик

У Харкові німецькі волонтери порадували подарунком дітей Олексіївки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, ігровий комплекс з’явився на подвірʼї навпроти Харківського спеціального навчально-виховного комплексу для дітей з вадами слуху. Майданчик, який до Харкова доставили з Німеччини, побудований з морського контейнера. 
 
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Проєкт реалізується харківськими волонтерами - всеукраїнською платформою вуличних культур «Street Culture» та німецькою неурядовою організацією «KuKuk Kultur». Також до проєкту долучилися «Emenergecy Pedagogy», «Hilti», «Aktion Deutschland Hilft», які взяли на себе фінансування цієї ініціативи.
 
Програма створення дитячих майданчиків на територіях, що постраждали через військову агресію, епідемії та природні катаклізми, триває 15 років. В Україні цю ініціативу почали реалізовувати навесні 2023 року.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  діти, майданчик, харків, допомога
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