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08.11.2023  20:40   Дмитро Колонєй

З харківської лікарні втік та зник безвісті німий пацієнт зі втратою пам'яті

Розшукується 56-річний харківський мешканець Олег Мозговий.

Втік з лікарні та зник безвісті німий пацієнт Олег Мозговий у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пошуковий загін Мілена, у Харкові з обласної лікарні на вулиці Тринклера,6, 7 листопада 2023 року у спортивному олягу не по сезону (як на фото) втік 56-річний чоловк Олег Іванович Мозговий. Він потребує медиіної допомоги. Страждає на втрату пам'яті

Особливі прикмети

  • Не розмовляє
  • Може дестам прохати цигарки

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові, після трьох тижнів пошуків знайдена мертвою зникла безвісті літня жінка.

 

Источник:   ПЗ Мілена
 Тэги:  розшук, чоловік, харків
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