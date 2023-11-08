08.11.2023 20:40 Дмитро Колонєй

З харківської лікарні втік та зник безвісті німий пацієнт зі втратою пам'яті

Розшукується 56-річний харківський мешканець Олег Мозговий.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пошуковий загін Мілена, у Харкові з обласної лікарні на вулиці Тринклера,6, 7 листопада 2023 року у спортивному олягу не по сезону (як на фото) втік 56-річний чоловк Олег Іванович Мозговий. Він потребує медиіної допомоги. Страждає на втрату пам'яті

Особливі прикмети

Не розмовляє

Може дестам прохати цигарки

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові, після трьох тижнів пошуків знайдена мертвою зникла безвісті літня жінка.