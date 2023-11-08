З харківської лікарні втік та зник безвісті німий пацієнт зі втратою пам'яті

Розшукується 56-річний харківський мешканець Олег Мозговий.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пошуковий загін Мілена, у Харкові з обласної лікарні на вулиці Тринклера,6, 7 листопада 2023 року у спортивному олягу не по сезону (як на фото) втік 56-річний чоловк Олег Іванович Мозговий. Він потребує медиіної допомоги. Страждає на втрату пам'яті
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові, після трьох тижнів пошуків знайдена мертвою зникла безвісті літня жінка.
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