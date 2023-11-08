08.11.2023 18:26 Дмитро Колонєй

У Харкові знайдено мертвою зниклу безвісті літню жінку

77-річну бабусю у Харкові розшукували з середини жовтня.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ПЗ Мілена, 77-річна Тамара Михайлівна Лучнікова з Верхньої Гіївської вулиці у Харкові вийшла з дому 16 жовтня 2023 року близько 10-11 ранку і заникла безвісті.

Три тижні пошуковики намагалися знайти стареньку. Сумно завершилися розшуки жінки. Нажаль, вона була знайдена мертвою.