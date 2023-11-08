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08.11.2023  18:26   Дмитро Колонєй

У Харкові знайдено мертвою зниклу безвісті літню жінку

77-річну бабусю у Харкові розшукували з середини жовтня.

Знайдено мертвою зниклу безвісті літню жінку

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ПЗ Мілена, 77-річна Тамара Михайлівна Лучнікова з Верхньої Гіївської вулиці у Харкові вийшла з дому 16 жовтня 2023 року близько 10-11 ранку і заникла безвісті.

Три тижні пошуковики намагалися знайти стареньку.  Сумно завершилися розшуки жінки. Нажаль, вона була знайдена мертвою. 

 

Источник:   ПЗ Мілена
 Тэги:  розшук, жінка, харків
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