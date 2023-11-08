08.11.2023 19:00 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов: необхідно запевнити інвесторів у прозорості діяльності міської влади

Мер Харкова також наголосив, що у місті постійно працюють над підвищенням відкритості діяльності міськради.



Ігор Терехов: необхідно запевнити інвесторів у прозорості діяльності міської влади



Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов нагагад про низку крокв, які зробив Харків для підвищення прозорості влади.

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Міськрада приєдналася до Декларації розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування, одним із дієвих механізмів реалізації якої стало впровадження принципів відкритості та прозорості у сфері публічних закупівель.

У Харкові було створене КП «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради», через яке комунальні підприємства міста здійснюють закупівлю певних товарів і послуг. На шляху підвищення прозорості цей перелік у вересні 2023 року був розширений до 22 категорій товарів.

У жовтні 2023 року виконком ухвалив стратегічне рішення щодо зменшення до 50 тис. грн вартісної межі, вище якої всі КП зобов’язані проводити відкриті торги самостійно чи через КП «Централізована закупівельна організація ХМР» або ж купувати товари на PROZORRO-маркеті. Замовники повинні оприлюднювати не тільки договори з підрядниками, але й локальні кошториси та відомості про ресурси до них, надаючи тим самим максимум інформації для громадськості.

За словами міського голови Ігоря Терехова, задля якнайшвидшої відбудови зруйнованих будинків та інфраструктури необхідно запевнити інвесторів, готових вкладати кошти у Харків, у відкритості та прозорості діяльності міської влади та надати гарантії цільового використання їхніх коштів.