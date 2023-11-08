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08.11.2023  17:51   Дмитро Колонєй

Два трамваї у Харкові курсуватимуть іншим шляхом

Як та чому у Харкові змінить маршрут елекротранспорт, розповіли у Департаменті інфраструктури.


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, з 10:00 до 15:00 9 листопада 2023 року буде припинений рух трамваїв на вул. Шевченка та вул. Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Академіка Павлова, що пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі.
 
 

Трамваї №16 та 16А курсуватимуть так:

  • розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харьков
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