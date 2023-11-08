08.11.2023 17:26 Дмитро Колонєй

У Харкові чоловік та його пасія самовільно захопили берег річки

У Харкові відкрито провадження у справі щодо захоплення землі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру,

по вул. Лазківка-Лужок у Харкові знаходиться двоповерхова будівля з надвірними прибудовами. Зазначене домоволодіння та земельна ділянка, на якому воно розташоване, на праві приватної власності належить харків’янці, що проживає спільно зі співмешканцем.

У 2019 році жінка та чоловік захопили територію поряд, побудували з обох боків паркан у межах прибереженої захисної смуги річки Харків, самовільно зайнявши прилеглу земельну ділянку. Площа незаконно захоплених земель склала 770 кв. м.

Дії чоловіка і жінки унеможливлюють вільний доступ інших осіб до берега річки, що суперечить вимогам законодавства. Так, відповідно до вимог Водного кодексу України, громадянам гарантується загальне водокористування, у тому числі безперешкодний та безоплатний доступ до берегів водойм.

Крім того, прибережна захисна смуга відноситься до земель водного фонду й не може перебувати у приватній власності. Самовільним зайняттям земельної ділянки завдана шкода її законному власнику – Харківській міській територіальній громаді.