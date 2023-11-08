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08.11.2023  17:26   Дмитро Колонєй

У Харкові чоловік та його пасія самовільно захопили берег річки

У Харкові відкрито провадження у справі щодо захоплення землі.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру,  
по вул. Лазківка-Лужок у Харкові знаходиться двоповерхова будівля з надвірними прибудовами. Зазначене домоволодіння та земельна ділянка, на якому воно розташоване, на праві приватної власності належить харків’янці, що проживає спільно зі співмешканцем. 
 
У 2019 році жінка та чоловік захопили територію поряд, побудували з обох боків паркан у межах прибереженої захисної смуги річки Харків, самовільно зайнявши прилеглу земельну ділянку. Площа незаконно захоплених земель склала 770 кв. м. 
 
Дії чоловіка і жінки унеможливлюють вільний доступ інших осіб до берега річки, що суперечить вимогам законодавства. Так, відповідно до вимог Водного кодексу України, громадянам гарантується загальне водокористування, у тому числі безперешкодний та безоплатний доступ до берегів водойм. 
 
Крім того, прибережна захисна смуга відноситься до земель водного фонду й не може перебувати у приватній власності. Самовільним зайняттям земельної ділянки завдана шкода її законному власнику – Харківській міській територіальній громаді. 
 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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