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08.11.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Харківʼянки виграли чемпіонат Європи з пол-денсу

Чемпіонат Європи з пол-денсу відбувся 4-5 листопада у місті Турин, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, у складі збірної України Харків представляли чотири спортсменки. Спільними зусиллями вони здобули три чемпіонських титули. 
 
Так, Софія Кісельова стала переможницею серед юніорів-професіоналів у категорії "пол-арт", Ніка Дудник виграла у "пол-спорті", а Маргарита Сотник та Анастасія Керницька стали чемпіонками серед дуетів. 
 
Загалом участь у континентальній першості взяли спортсменки з 19 країн.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що велосипедисти з Харківщини здобули медалі загальноукраїнських змагань.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, спорт
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