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08.11.2023  16:35   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов обговорив співпрацю з представниками «Amazon» та «Deloitte»

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 8 листопада, поспілкувався з головою відділу з питань міст в компанії «Amazon Web Services» Джейсоном Віттетом і представниками компанії «Deloitte», передає РЕДПОСТ .

 
Зустріч відбулася в рамках Всесвітнього конгресу «Smart City Expo», який цими днями проходить у Барселоні (Іспанія). 
 
Сторони висловили зацікавленість у співпраці та поділилися власним баченням щодо перспектив подальшої роботи.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов відзначив кращих залізничниів з нагоди професійного свята.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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