06.11.2023 17:53 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращих залізничниів з нагоди професійного свята

У Харкові на вокзалі Харків-Пасажирський пройшли урочистості до Дня залізничника.

Як повідомлє РЕДПОСТ , у Харкові пройшли рочистості з нагоди Дня залізничника.

Як зазначив Харківський міський голова Ігор Терехов, особливого значення робота залізничників набула після початку повномасштабного вторгнення рф, коли вони рятували життя людей під час евакуації. Мер подякував їм за мужність і відданість своїй справі.

«Ви ризикували своїм життям, але рятували інших. А зараз люди повертаються залізницею додому. І ще я пам’ятаю, як у пасажирських вагонах до міста привозили продукти харчування. Ми розвантажували їх і тунелями метрополітену на станції, де на той момент проживало близько 160 тисяч харків’ян, доставляли їжу. Життя триває завдяки вам!» - підкреслив Ігор Терехов.

З нагоди професійного свята мер вручив кращим залізничникам нагороди міської ради.

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