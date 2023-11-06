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06.11.2023  18:32   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка підтримувала окупантів та запевняла людей, що Україна це частина Росії

На Харківщині викрито жінку, яка перейшла на бік ворога.

Підтримувала окупантів та запевняла людей, що Україна це частина Росії жінка на Харківщині
 
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру,  під час окупації Куп’янщини мешканка с. Новоосинове перейшла на бік загарбників:
 
  • підтриммвала дії держави-агресорки.\;
  • маючи проросійськи погляди, захоплювалась окупантами і висловлювалась на кшталт того, що «Украина является частью России»;
  • «Наши орлики летят бомбить националистов и фашистов», — запевняла своїх знайомих колаборантка та повторювала тези кремлівської пропаганди. 
 
Викриття та документування протиправної діяльності шанувальниці «руського миру» проводилось спільно зі співробітниками Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області. 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
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