На Харківщині жінка підтримувала окупантів та запевняла людей, що Україна це частина Росії

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Гороскоп на 6 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Протягом дня вам на думку можуть спадати найнеймовірніші свіжі ідеї – запам'ятайте їх, щоб потім скористатися.

Прогноз погоди у Харкові на 6 листопада Вранці небо вкриють хмари й очікується сильний дощ. Проте день та вечір у Харкові обіцяють бути ясними.