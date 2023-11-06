06.11.2023 18:32 Дмитро Колонєй
На Харківщині жінка підтримувала окупантів та запевняла людей, що Україна це частина Росії
На Харківщині викрито жінку, яка перейшла на бік ворога.
Як повідояляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації Куп’янщини мешканка с. Новоосинове перейшла на бік загарбників:
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підтриммвала дії держави-агресорки.\;
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маючи проросійськи погляди, захоплювалась окупантами і висловлювалась на кшталт того, що «Украина является частью России»;
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«Наши орлики летят бомбить националистов и фашистов», — запевняла своїх знайомих колаборантка та повторювала тези кремлівської пропаганди.
Викриття та документування протиправної діяльності шанувальниці «руського миру» проводилось спільно зі співробітниками Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.
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