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08.11.2023  16:24   Дмитро Колонєй

Дорожники Харкова відновили покриття на площі та вулицях міста

Де саме працювали бригади підприємства розповіли у КП "Шляхрембуд" Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП "Шляхрембуд", спеціалісти підприємства відремонтували асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами на майдані Героїв Небесної Сотні, вул. Конторській, вул. Полтавський Шлях, вул. Грушевського та ін.
 
На дорогах міста працюють 129 одиниць спецтехніки та 169 дорожніх робітників. За попередню добу бригади вивезли 147 куб. м змету та 5 куб. м ТПВ.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, дороги, харків, комунальники
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