08.11.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

Поліцейському, який у передмісті Харкова збив насмерть 15-річну дівчинку, повідомлено про підозру

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 серпня близько 19:20 на трасі «Київ-Харків-Довжанський» сталася аварія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Позашляховик збив 15-річну дівчину на пішохідному переході поблизу зупинки громадського транспорту «Рай-Оленівка» у Харківській області. Від отриманих травм дитина загинула на місці.

За кермом перебував поліцейський. Він керував службовим автомобілем. За результатами освідування, водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відповідно до висновку судової автотехнічної експертизи, яка тривала близько трьох місяців, у вказаній дорожньо-транспортній ситуації дії водія автомобіля не відповідали вимогам п.п. 12.3, 18.1 Правил дорожнього руху України та знаходились, з технічної точки зору, в причинному зв’язку з виникненням ДТП.

Наразі підозрюваного звільнено з правоохоронних органів. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру наразі вже колишньому правоохоронцю за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Досудове розслідування — Другий слідчий відділ (з дислокацією в м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві.

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