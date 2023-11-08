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08.11.2023  15:58   Дмитро Колонєй

На Харківщині дронами ліквідовано ЗРК "Тор"

Знищенній на Харківщині російський комплекс - найдорожча мета, вражена за допомогою FPV-дронів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Фокус, бійці підрозділу «Крила» 103-ї бригади тероборони на Куп'янському напрямку кількома дронами-камікадзе підпалили та знищили російський ЗРК «Тор».
 
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Вартість такого – від 24 мільйонів доларів та більше. За інформацією блогера Стерненка, це найдорожча знищена мета за допомогою FPV-дронів.
 
Источник:   Фокус
 Тэги:  агрессия россии, тор, харків
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