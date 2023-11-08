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08.11.2023  15:34   Дмитро Колонєй

Харкківські комунальники прибирають Холодногірський район

Триває осіннє впорядкування районів харківськими комунальними підприємствами.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд», фахівці підприємств продовжують наводити лад у Холодногірському районі. 
 
 
 
 
 
Зокрема, у дворах та вздовж «червоних» ліній комунальники прибирають та вивозять листя.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, комунальники, харків
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