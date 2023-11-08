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08.11.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні виявили водіїв авто із ознаками сп'яніння

Водіям слід пам'ятати, що від їх відповідальності залежить життя і здоров'я учасників дорожнього руху.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
За минулу добу патрульні виявили 27 водіїв з ознаками сп'яніння 
 
«Безвідповідальні водії думають, що зможуть уникнути відповідальності, однак це хибна думка. Поліцейські продовжують виявляти порушників», - йдеться у повідомленні.
 
Також правоохоронці нагадують про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп'яніння:
 
  • на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;
  • якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;
  • у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом госпіталізували чоловіка, який постраждав на пожежі.

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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