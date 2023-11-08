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08.11.2023  09:34   Рита Парфенова

Під Харковом госпіталізували чоловіка, який постраждав на пожежі

Чоловік отримав отруєння чадним газом на пожежі, яка не пов'язана з воєнними подіями на Харківщині

вогонь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа сталася у селищі Коротич Харківського району 7 листопада о першій годині дня.

Вогнем був охоплений приватний житловий будинок площею 60 кв.м.

Власника будинку госпіталізовано до обласної лікарні з отруєнням чадним газом.

Пожежу локалізували о 13:45 та повністю ліквідували о 15:15. Для гасіння залучались 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 рятувальників.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники дев'ять разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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