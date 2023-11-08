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08.11.2023  09:09   Рита Парфенова

Як виглядає поліцейський автомобіль після удару гранатою з дрона, у якому постраждали правоохоронці Харківщини (фото)

У Харківській області росіяни вдарили з безпілотника по слідчо-оперативній групі, яка їхала затримувати колаборантів

У Харківській області росіяни вдарили з дрона по слідчо-оперативній групі, яка їхала затримувати колаборантів
 
Як розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, обстріл стався посеред вулиці у селі Дворічна на Куп'янщині, передає РЕДПОСТ.

У машині їхало троє правоохоронців: оперативник за кермом, дільничний на пасажирському сидінні та слідчий.

Дрона ніхто не бачив, але по характерному звуку безпілотника було ясно, що мішень - їхня автівка.

У Харківській області росіяни вдарили з дрона по слідчо-оперативній групі, яка їхала затримувати колаборантів

Відірватися не вдалося, тому оперативник прийняв рішення покинути автомобіль. І в цю секунду пролунав вибух.

"Ми вистрибнули за долі секунд до того, як дрон скинув гранату. Вона поцілила в задню частину автомобіля, а водій стрибав останнім, фактично вже в момент влучання", - розповів слідчий Микола Харченко.

У нього та в його колег - контузії, на щастя, всім вдалося врятуватися.

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Раніше РЕДПОСТ. писав, що протягом доби військові рф завдавали авіаційних, артилерійських та мінометних ударів по населеним пунктам Харківської області, що межують з країною-терористом.

Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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