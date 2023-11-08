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08.11.2023  08:52   Рита Парфенова

На Харківщини під час ворожого обстрілу поранено поліцейських загинув цивільний

Протягом доби військові рф завдавали авіаційних, артилерійських та мінометних ударів по населеним пунктам Харківської області, що межують з країною-терористом.

Наслідки обстрілу селища Куп'янськ-Вузловий 7 жовтня 2023 року
Наслідки ворожого обстрілу селища Куп'янськ-Вузловий 7 жовтня 2023 року. Фото: Прокуратура Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
Минулої доби поліцейські здійснили 17 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 11 воєнних злочинів.
 
Селище  Куп’янськ-Вузловий загарбники обстріляли з «Урагану». Внаслідок обстрілу загинув цивільний.
 
В Дворічній під час обстрілу поранені троє поліцейських. Знищено приватні будинки, гаражі, автівки.
 
По місту Вовчанськ російські терористи завдали ударів з різних видів озброєння. Знищені та пошкоджені будинки місцевих мешканців, зайнялася пожежа на складі приватного підприємства, горіли господарчі споруди.
 
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На місцях подій працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Під час попереднього огляди були встановлені види озброєння, якими військові рф обстрілювали населені пункти прикордоння, зібрані речові докази, які відправлені на експертне дослідження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 листопада 2023 року.

 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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