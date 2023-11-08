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08.11.2023  08:22   Рита Парфенова

Окупанти намагаються йти на штурм та бомбардують населені пункти Харківщини

Військові рф вели безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка та Берестове, де українські захисники відбили шість атак противника.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку російський противник підримує військову присутність у прикордонних районах і активно здійснює диверсійні операції з метою заважання переміщенню наших військ на критичні напрямки. Крім того, він збільшує кількість мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області, де наші захисники відбили 6 атак противника.
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Минцулох доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Пролетарське. Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та  Херсонської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 листопада 2023 року.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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