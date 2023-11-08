Харківщина на ранок 8 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби обидві пожежі, які сталися внаслідок військових дій, були у місті Вовчанськ.
Близько 21:00 ворог здійснив обстріл по м. Вовчанськ. В результаті ударів горіли конструктивні елементи господарчої споруди на площі пожежі 50 кв.м. Від ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
О 22:10 знову обстріляли по м. Вовчанськ. В результаті ударів горіли господарчі речі в ангарі на площі пожежі 30 кв.м. Від ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Заалом протягом доби з 7 по 8 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:
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