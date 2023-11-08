08.11.2023 08:15 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 8 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби обидві пожежі, які сталися внаслідок військових дій, були у місті Вовчанськ.

Близько 21:00 ворог здійснив обстріл по м. Вовчанськ. В результаті ударів горіли конструктивні елементи господарчої споруди на площі пожежі 50 кв.м. Від ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.



О 22:10 знову обстріляли по м. Вовчанськ. В результаті ударів горіли господарчі речі в ангарі на площі пожежі 30 кв.м. Від ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.



Заалом протягом доби з 7 по 8 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

9 – на допомогу населенню і комунальним службам;

6 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 і 6 листопада російські військові систематично обстрілювали місто Вовчанськ.