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08.11.2023  07:30   Рита Парфенова

8 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Цього дня професійне свято відзначають архітектори та містобудівники.

Всесвітній день містобудування

8 листопада у світі відзначають Всесвітній день містобудування (урбанізму). Ідею свята у 1949 році подав професор університету Буенос-Айреса (Аргентина) Карлос Марія делла Паолера. Особливою датою він хотів привернути увагу людей до галузі містобудування, розвитку міської інфраструктури та мегаполісів.

У День містобудування вшановують архітекторів та будівельників, проектувальників та конструкторів та всіх, хто має відношення до забудови міст та появи нових затишних та красивих житлових та офісних будівель.

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Щороку 8 листопада у світі відзначають досить незвичайне свято — День виконання бажань. Є привід зупинитися цього дня і подумати про свої заповітні бажання. Чого ви бажаєте понад усе, і чи принесе реалізація бажаного радість? Якщо у вас не одне бажання, а цілий список, то сьогодні саме той день, коли варто його скоротити. Постарайтеся виконати хоча б одне бажання зі списку та побачите, як швидко почнуть реалізовуватись інші.

Окрім того, у цей день можна стати чарівником та втілити в реальність бажання близької людини.

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8 листопада відзначаються одразу два свята – Міжнародний день радіології та День рентгенолога, які тісно пов'язані один з одним.

Обидва свята пов'язані з важливою датою та подією в історії фізики та медицини. Справа в тому, що 8 листопада 1895 німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген відкрив рентгенівське випромінювання. Для медицини це відкриття обернулося не просто появою нової дисципліни, а стало справжнім проривом у діагностиці цілого комплексу захворювань і травм, а згодом і методу терапії.

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День піаніста, який відзначається щорічно 8 листопада, не має жодних офіційних статусів, проте завдяки інтернету та музичним спільнотам стає все більш відомим. Це говорить про прагнення активістів надати святу характеру міжнародного дня, здатного об'єднати не лише піаністів, а й усіх шанувальників цього музичного інструменту. В інтернеті можна знайти варіації на тему обґрунтування дати святкування Дня піаніста, проте всі вони мають швидше характер легенд.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують Архістратига Михаїла.

За Юліанським календарем, 8 листопада православна церква вшановує пам’ять святого Димитрія Солунського, відомого також на прізвисько Мироточець.

У народі його називали Великі Осеніни. Як і в попередній день, 8 листопада прийнято поминати померлих.

Дмитрієвим днем ​​завершувався шлюбний осінній сезон. "До Дмитра дівка хитра, а після Дмитра не буде така", - говорили в народі, маючи на увазі, що дівчата після цього дня почнуть виходити заміж.

8 листопада звертали увагу і на прикмети. Якщо день був холодним та сніжним, то й на весну чекали таку саму. «Якщо Дмитрієв день у снігу, то й Святий Великдень у снігу», – зауважували люди. Багряна зоря цього дня передвіщала сильний вітер, а запітнілі вікна – настання холодів.

Що не можна робити 8 листопада

  • Цього дня радять не братися до важкої фізичної роботи.
  • Також варто відмовитися від водних процедур та прання.
  • Шиття та інше рукоділля краще відкласти.
  • За народними прикметами, з цього дня не рекомендують влаштовувати весілля до самого Різдва. Наші пращури вірили, що укладений в цей період шлюб може бути не дуже вдалим.

Також цього дня

1793 року Лувр відкрився для публіки як національний художній музей.

1847 – народився Брем Стокер, ірландський письменник, автор «Дракули».

1895 – Вільгельм Конрад Рентген відкрив промені, названі його ім'ям.

1900 – народилася Маргарет Мітчелл, американська письменниця, автор роману «Віднесені вітром».

1927 – закладено дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тисяч кінських сил.

1935 – народився Ален Делон, французький кіноактор, режисер і просто секс-символ, який назавжди залишився незмінним Зорро. 2012 року Делон залишив свій відбиток руки на Алеї зірок у Харкові.

1935 – у Чернігові відкрито Літературно-меморіальний музей М.М. Коцюбинського.

1940 – у Харкові здано в експлуатацію Дитячу залізницю (Мала Південна).

1975 – народилася Тара Рід, американська кіноактриса. Найбільш відома роллю Вікі у молодіжній комедії «Американський пиріг».

2020 – із берлінського аеропорту Тегель відправився останній рейс (Air France Airbus A320 Париж—Берлін). На цю подію прийшли подивитися багато берлінців, а зараз в місті є новий аеропорт Бранденбург.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Антон, Афанасій, Василь, Дмитро.
за Юліанським календарем: Гаврило, Марта, Марфа, Михайло, Павло, Рафаель.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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