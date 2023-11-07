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07.11.2023  19:22   Дмитро Колонєй

Ворог намагається наступати та завдає авіаударів по мирним селам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
 
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  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки, Берестового Харківської області, де наші воїни відбили 5 атак. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Петропавлівки, Піщаного, Пролетарського Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранц 7 листопада 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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