07.11.2023 19:22 Дмитро Колонєй

Ворог намагається наступати та завдає авіаударів по мирним селам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки, Берестового Харківської області, де наші воїни відбили 5 атак. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Петропавлівки, Піщаного, Пролетарського Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранц 7 листопада 2023 року.