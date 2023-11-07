На Салтівці два харківські трамваї змінять маршрут

Як курсуватиме електротранспорт поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.
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Найрезультативніше буде провести цей день на самоті, причому віддавати перевагу варто розумовим заняттям. Наприклад, розпланувати бюджет найближчим часом.
Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.
7 листопада у світі відзначають зовсім незвичайне свято — День малювання на запітнілому склі.
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