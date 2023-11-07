    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт На Салтівці два харківські трамваї змінять маршрут
07.11.2023  19:59   Дмитро Колонєй

На Салтівці два харківські трамваї змінять маршрут

Як курсуватиме електротранспорт поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.


На Салтівці два харківські трамваї змінять маршрут
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, з 10:00 до 15:00 8 листопада 2023 року у зв’язку з ремонтом контактної мережі, буде припинений рух трамваїв
  • на вулиці Шевченка на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Героїв Праці, та
  • на вул. Героїв Праці, на ділянці від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Трамваї №16, 16А  курсуватимуть так:

 
  • розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові три тролейбусні маршрути змінили нумерацію.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.11 Дороги та транспорт Два харківські трамваї змінять маршрут, а один - не курсуватиме 30.10 Дороги та транспорт Ремонт підстанції змінить маршрут харківського тролейбуса 09.10 Дороги та транспорт У Харкові три трамваї змінять маршрут руху
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 