На Харківщині наші воїни відбили близько 20 атак ворога

Військові рф не припиняють невладних спроб атакувати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Найрезультативніше буде провести цей день на самоті, причому віддавати перевагу варто розумовим заняттям. Наприклад, розпланувати бюджет найближчим часом.
Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.
7 листопада у світі відзначають зовсім незвичайне свято — День малювання на запітнілому склі.
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