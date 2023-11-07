07.11.2023 08:05 Рита Парфенова

На Харківщині наші воїни відбили близько 20 атак ворога

Військові рф не припиняють невладних спроб атакувати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Куп’янському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили близько 20 атак противника.

на Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

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Минулої доби окупанти продовжили обстрілювати Харківщину. Зокрема, під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Харківської, а також Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.