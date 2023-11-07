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07.11.2023  08:05   Рита Парфенова

На Харківщині наші воїни відбили близько 20 атак ворога

Військові рф не припиняють невладних спроб атакувати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Куп’янському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили близько 20 атак противника.
  • на Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
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Минулої доби окупанти продовжили обстрілювати Харківщину. Зокрема, під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Харківської, а також Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької та  Херсонської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 листопада 2023 року.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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