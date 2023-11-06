    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині ЗСУ відбили 15 атак окупантів
06.11.2023  19:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині ЗСУ відбили 15 атак окупантів

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Відбили 15 атак окупантів ЗСУ на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини: Окіп, Бударки, Гатище, Охримівка.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області де наші воїни відбили 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти Харківщини: Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 листопада 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.11 Надзвичайні події Через російську агресію в Україні постраждали 1711 об’єктів культурної інфраструктури 06.11 Надзвичайні події Як минула доба в Харківській області повідомили у ХОВА 06.11 Надзвичайні події Окупанти обстрілювали Харківську область
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 