06.11.2023 19:31 Дмитро Колонєй

На Харківщині ЗСУ відбили 15 атак окупантів

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини: Окіп, Бударки, Гатище, Охримівка.

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На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області де наші воїни відбили 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти Харківщини: Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 листопада 2023 року.