На Харківщині ЗСУ відбили 15 атак окупантів

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 листопада 2023 року.
Комментариев: 0
Протягом дня вам на думку можуть спадати найнеймовірніші свіжі ідеї – запам'ятайте їх, щоб потім скористатися.
Вранці небо вкриють хмари й очікується сильний дощ. Проте день та вечір у Харкові обіцяють бути ясними.
6 листопада оголошено Міжнародним днем запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів.
влажность:
давление:
ветер: