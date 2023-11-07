7 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

7 листопада у світі відзначають зовсім незвичайне свято — День малювання на запітнілому склі.
Невідомо, хто і коли придумав виділити для такого заняття особливий день, проте сьогодні можна сміливо поринути у дитинство та намалювати на склі свій улюблений візерунок. Будь-якої миті можна стерти малюнок, подихати на скло та отримати нове поле для необмеженої творчості. Єдиний мінус такого заняття — малюнки на запітнілому склі недовговічні, проте вчать цінувати приємні та радісні миті.
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7 листопада винороби та поціновувачі відзначають День вина «Мерло», яке роблять із однойменного сорту винограду. Мерло — найпопулярніший сорт винограду у Франції, а його назва означає «маленький чорний дрізд». Є два тлумачення. Згідно з першим, колір стиглих ягід нагадує забарвлення пір’я дрозда. Друге говорить, що цей сорт ягід є улюбленими ласощами для птахів.
Мерло часто називають «вічно другим», оскільки більшість вин, які вважають великими, винороби виробляють із сорту винограду каберне.
У 1990-ті вино стало дуже популярним у США. Проте славу затьмарив фільм «На узбіччі», який вийшов 2004 року. А все тому, що головний герой фільму зневажливо ставився до вина, кажучи: «Якщо вони замовлять «Мерло», я йду!» Творці фільму хотіли підкреслити цією фразою характер головного героя-письменника — сноба та невдахи. Але глядачі сприйняли це по-своєму і перестали купувати та замовляти цей сорт вина у ресторанах. Продажі «Мерло» впали не лише у США, а й у Європі. Такий «ігнор» тривав чотири роки.
За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять 33-х Мучеників у Мелітині.
За Юліанським календарем, 7 листопада православна церква вшановує пам’ять ченця Печерського монастиря Мортирія.
У давнину цей день називали «бабськими або дідівськими плачами». Літні жінки та спеціально найняті плакальниці ходили на цвинтар і оплакували померлих родичів. Жінки, що залишилися вдома, намагалися виплакатися про свої нещастя, покаятися в гріхах, щоб очистити душу щирими риданнями. Вважалося, що після цього можна зустрічати зиму з чистими та помислами.
Зазвичай у цей день ішов сніг або дощ. У народі вважали, що це природа оплакує людей, які пішли у інший світ.
Цього дня влаштовували поминки. На стіл ставили улюблену їжу покійних. А що залишалося, роздавали на помин.
А ще 7 листопада можна визначити, якою буде зима. Так, якщо осинове листя в листопад лягло обличчям вгору, то зима буде морозною, коли навиворіт – слід чекати м'якої зими. Якщо погода суха, то скоро вдарять морози з хуртовиною.
У 1552 році Магеллан завершує з 18 супутниками, що залишилися живими, завершують перше кругосвітнє плавання.
1783 – у Севільї публічно спалена остання жертва іспанської інквізиції, а в Англії цього ж дня востаннє в присутності роззяв був повішений злочинець, який заслужив таке покарання.
1788 – козаки під орудою Антона Головатого завоювали османську фортецю Очаків.
1867 – народилася Марія Склодовська-Кюрі, французький фізик та хімік, лауреат Нобелівської премії з фізики (1903) та Нобелівської премії з хімії (1911).
1891 – американець Уіткомб Лео Джадсон запатентував перший відомий прототип застібки-блискавки.
1908 – Резерфорд оголосив про розщеплення атома.
1913 – народився Альбер Камю, французький письменник та філософ, представник екзистенціалізму. Лауреат Нобелівської премії з літератури 1957 року.
1917 – Українська Центральна Рада виступила з ІІІ Універсалом, який проголосив утворення Української народної Республіки (УНР).
1917 – в Росії настає Жовтнева революція.
1928 – з'явилася візитка Харкова: був урочисто відкритий Держпром, перший радянський 13-поверховий хмарочос, пам'ятка архітектури у стилі конструктивізму.
1940 – У Канаді створено Комітет української Канади – Кук.
1951 – У Києві розпочав роботу перший в Українській РСР телевізійний центр.
1967 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.
1978 – народився Сергій Бабкін, музикант, актор, автор та виконавець власних пісень.
2009 – британський боксер-суперважкоатлет Девід Хей переміг Миколу Валуєва і відібрав у нього титул чемпіона світу за версією WBA.
за Новоюліанським календарем: Валерій, Матрена.
за Юліанським календарем: Анастасія, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Єлизавета, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Мартьян, Матрона, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян.
Найрезультативніше буде провести цей день на самоті, причому віддавати перевагу варто розумовим заняттям. Наприклад, розпланувати бюджет найближчим часом.
Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.
7 листопада у світі відзначають зовсім незвичайне свято — День малювання на запітнілому склі.
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