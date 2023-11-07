07.11.2023 07:30 Рита Парфенова

7 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

7 листопада у світі відзначають зовсім незвичайне свято — День малювання на запітнілому склі.

Невідомо, хто і коли придумав виділити для такого заняття особливий день, проте сьогодні можна сміливо поринути у дитинство та намалювати на склі свій улюблений візерунок. Будь-якої миті можна стерти малюнок, подихати на скло та отримати нове поле для необмеженої творчості. Єдиний мінус такого заняття — малюнки на запітнілому склі недовговічні, проте вчать цінувати приємні та радісні миті.



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7 листопада винороби та поціновувачі відзначають День вина «Мерло», яке роблять із однойменного сорту винограду. Мерло — найпопулярніший сорт винограду у Франції, а його назва означає «маленький чорний дрізд». Є два тлумачення. Згідно з першим, колір стиглих ягід нагадує забарвлення пір’я дрозда. Друге говорить, що цей сорт ягід є улюбленими ласощами для птахів.



Мерло часто називають «вічно другим», оскільки більшість вин, які вважають великими, винороби виробляють із сорту винограду каберне.



У 1990-ті вино стало дуже популярним у США. Проте славу затьмарив фільм «На узбіччі», який вийшов 2004 року. А все тому, що головний герой фільму зневажливо ставився до вина, кажучи: «Якщо вони замовлять «Мерло», я йду!» Творці фільму хотіли підкреслити цією фразою характер головного героя-письменника — сноба та невдахи. Але глядачі сприйняли це по-своєму і перестали купувати та замовляти цей сорт вина у ресторанах. Продажі «Мерло» впали не лише у США, а й у Європі. Такий «ігнор» тривав чотири роки.

Народні прикмети та традиції

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять 33-х Мучеників у Мелітині.



За Юліанським календарем, 7 листопада православна церква вшановує пам’ять ченця Печерського монастиря Мортирія.

У давнину цей день називали «бабськими або дідівськими плачами». Літні жінки та спеціально найняті плакальниці ходили на цвинтар і оплакували померлих родичів. Жінки, що залишилися вдома, намагалися виплакатися про свої нещастя, покаятися в гріхах, щоб очистити душу щирими риданнями. Вважалося, що після цього можна зустрічати зиму з чистими та помислами.

Зазвичай у цей день ішов сніг або дощ. У народі вважали, що це природа оплакує людей, які пішли у інший світ.

Цього дня влаштовували поминки. На стіл ставили улюблену їжу покійних. А що залишалося, роздавали на помин.



А ще 7 листопада можна визначити, якою буде зима. Так, якщо осинове листя в листопад лягло обличчям вгору, то зима буде морозною, коли навиворіт – слід чекати м'якої зими. Якщо погода суха, то скоро вдарять морози з хуртовиною.

Що не можна робити 7 листопада

Продавцям радять не їздити в цей день за товаром в інше місто, бо можуть виникнути труднощі у бізнесі.

Заборонено брехати та лукавити.

Торговцям заборонялося їсти хліб, інакше торгівлі не буде.

Жінкам не можна плакати в подушку 7 листопада, тому що вважається, що перо пам’ятає всі сльози і це означає, що неприємності збережуться на тривалий час. А якщо інший ляже на подушку, то всі біди перейдуть до нього.

Також цього дня

У 1552 році Магеллан завершує з 18 супутниками, що залишилися живими, завершують перше кругосвітнє плавання.



1783 – у Севільї публічно спалена остання жертва іспанської інквізиції, а в Англії цього ж дня востаннє в присутності роззяв був повішений злочинець, який заслужив таке покарання.



1788 – козаки під орудою Антона Головатого завоювали османську фортецю Очаків.



1867 – народилася Марія Склодовська-Кюрі, французький фізик та хімік, лауреат Нобелівської премії з фізики (1903) та Нобелівської премії з хімії (1911).



1891 – американець Уіткомб Лео Джадсон запатентував перший відомий прототип застібки-блискавки.



1908 – Резерфорд оголосив про розщеплення атома.



1913 – народився Альбер Камю, французький письменник та філософ, представник екзистенціалізму. Лауреат Нобелівської премії з літератури 1957 року.



1917 – Українська Центральна Рада виступила з ІІІ Універсалом, який проголосив утворення Української народної Республіки (УНР).



1917 – в Росії настає Жовтнева революція.



1928 – з'явилася візитка Харкова: був урочисто відкритий Держпром, перший радянський 13-поверховий хмарочос, пам'ятка архітектури у стилі конструктивізму.



1940 – У Канаді створено Комітет української Канади – Кук.



1951 – У Києві розпочав роботу перший в Українській РСР телевізійний центр.



1967 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.



1978 – народився Сергій Бабкін, музикант, актор, автор та виконавець власних пісень.



2009 – британський боксер-суперважкоатлет Девід Хей переміг Миколу Валуєва і відібрав у нього титул чемпіона світу за версією WBA.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Валерій, Матрена.

за Юліанським календарем: Анастасія, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Єлизавета, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Мартьян, Матрона, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян.