Прогноз погоди у Харкові на 2 липня

У Харкові протягом усього дня переважатиме хмарна погода. Дощ очікується ближче до другої половини й збережеться до вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
2 липня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Сьогодні день буде насиченим подіями та емоціями, особливо сприятливим для інтелектуальної діяльності. Уникайте надмірної прискіпливості та необережних висловлювань.
У Харкові протягом усього дня переважатиме хмарна погода. Дощ очікується ближче до другої половини й збережеться до вечора.
2 липня відзначають День податківця України.
влажность:
давление:
ветер: