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02.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 липня

У Харкові протягом усього дня переважатиме хмарна погода. Дощ очікується ближче до другої половини й збережеться до вечора.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 липня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо на деревах вже з'явилося жовте листя, очікується рання осінь і ранній листопад.
  • Західний вітер вказує на наближення дощу.
  • Велика кількість крилатих мурах свідчить про наближення зливи.
  • Якщо на калині багато ягід, то зима буде суворою.
  • Багато ранкової роси на траві означає, що дощу не буде.
  • Туман, що стелиться над водою вранці, вказує на гарну погоду.
  • Швидке висихання асфальту після дощу передвіщає затяжну негоду.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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