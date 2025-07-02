02.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 липня

У Харкові протягом усього дня переважатиме хмарна погода. Дощ очікується ближче до другої половини й збережеться до вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 липня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Якщо на деревах вже з'явилося жовте листя, очікується рання осінь і ранній листопад.

Західний вітер вказує на наближення дощу.

Велика кількість крилатих мурах свідчить про наближення зливи.

Якщо на калині багато ягід, то зима буде суворою.

Багато ранкової роси на траві означає, що дощу не буде.

Туман, що стелиться над водою вранці, вказує на гарну погоду.

Швидке висихання асфальту після дощу передвіщає затяжну негоду.