01.07.2025 21:40 Віталій Хіневич

У Харкові пройшов випуск бакалаврів педуніверситету

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 1 липня, взяв участь в урочистостях з нагоди випуску бакалаврів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Мер вручив дипломи випускникам та підкреслив важливість підготовки майбутніх педагогів для країни. Він наголосив, що спільними зусиллями Харкову вдалося зберегти педагогічну традицію та профільний університет.

Ігор Терехов нагадав, що в місті вже функціонують чотири підземні школи, і до кінця року планується відкрити ще шість, щоб забезпечити безпечне навчання дітей.

«У мене з вашим університетом особливий зв’язок. Так, я не закінчував ваш виш, але ми разом його відстоювали від злиття з іншими закладами вищої освіти. Також ми зберегли вчительську спільноту, не дозволили скорочень педколективів, і це наша спільна перемога.

Я щиро захоплююсь вами, дорогі випускники! Ви вчилися в найважчі часи, коли лунали повітряні тривоги, відбувалися обстріли, але ви все витримали. Тепер ви будете передавати знання наступним поколінням, вкладати в них душу, формувати майбутнє країни. А ми збудуємо сучасні школи - не підземні, а справжні, за найкращими світовими проєктами. І я вірю, що ми здобудемо справедливий мир і побудуємо сильну, освічену Україну!» - звернувся до молоді мер.

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