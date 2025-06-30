Харківські студенти-медики отримали дипломи

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 30 червня, взяв участь в урочистому врученні дипломів випускникам Харківського національного медичного університету.
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Сьогодні зірки радять проявити рішучість і енергійність, уникаючи будь‑яких неясностей у спілкуванні, щоб не витрачати день на беззмістовні суперечки. Удача буде на боці тих, хто точно знає, чого хоче.
У Харкові вранці пануватиме безхмарна погода, проте вдень і надвечір небо поступово затягнеться хмарами. Опади малоймовірні до самого вечора, тоді як у вечірній час можливий дощ.
З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.
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