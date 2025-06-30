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30.06.2025  21:05   Віталій Хіневич

Харківські студенти-медики отримали дипломи

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 30 червня, взяв участь в урочистому врученні дипломів випускникам Харківського національного медичного університету.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Під час церемонії мер звернувся до молодих фахівців зі словами вдячності та підтримки.
 
«Ви обрали непросту, але надзвичайно важливу й благородну професію. Попереду - складний, але захопливий шлях. Сучасна медицина змінюється щодня: нові технології, методи, відкриття. Щоб бути справжніми професіоналами, потрібно постійно вчитися і йти в ногу з часом. Так, війна залишає свій слід, випробовує нас усіх, але я впевнений: ви витримаєте, професійно зростете і станете опорою для нашого міста і країни. Харків пишається своїми медиками - як тими, хто вже рятує життя, так і тими, хто тільки робить перші кроки у професії. Бажаю вам миру і професійних звершень!» - зазначив Ігор Терехов.
 
Міський голова також подякував батькам і викладачам, які вклали сили, терпіння і знання в підготовку майбутніх лікарів.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов вручив нагороди рятувальникам.
 
Тэги:  освіта, харків
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