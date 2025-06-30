30.06.2025 17:50

"Якби не ви, було б ще більше трагедій і втрат": Ігор Терехов вручив нагороди рятувальникам

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 30 червня, нагородив рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі в ніч на 7 червня після наймасштабнішого з початку війни комбінованого обстрілу міста.



"Якби не ви, було б ще більше трагедій і втрат": Ігор Терехов вручив нагороди рятувальникам



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Того дня ворог атакував Харків двома ракетами, чотирма авіабомбами та понад 50 дронами. Внаслідок удару загорілося цивільне підприємство з виробництва мішків для агропродукції в Київському районі, а також зазнав значних руйнацій багатоповерховий житловий будинок в Основ’янському районі.

Пожежу на підприємстві гасили протягом 12 діб. Тоді вдалося врятувати двох осіб до моменту обвалення будівлі, але шестеро людей загинули.

У житловому будинку працівники ДСНС витягли з-під бетонних плит 26-річну дівчину, яка в момент вибуху спала у своєму ліжку, і врятували ще десятки мешканців.

Ігор Терехов подякував рятувальникам і вручив їм медалі «За оборону міста-героя України Харкова», Почесні грамоти Харківської міської ради та цінні подарунки - годинники.

«Коли на місто летіло понад 50 «шахедів», ракети, КАБи, усе вибухало й горіло - ви були в епіцентрі всіх тих подій. І якби не ви, було б ще більше трагедій, ще більше втрат. Пожежа там тривала 12 діб. Ви чергували, гасили, розбирали завали. Без сну, без вихідних.

Це справжній подвиг. І те, що ви змогли дістати тіла загиблих людей, щоб рідні могли їх поховати, - теж дуже важливо. І того ж дня в Основ’янському районі ви витягли дівчину з-під бетонних плит. І врятували десятки інших мешканців, які жили там. Сьогодні ми вручаємо вам нагороди, але це дрібниця порівняно з тим, що ви зробили. Дякую вам!» - зазначив мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові з’являться вулиці на честь загиблих Героїв-льотчиків.