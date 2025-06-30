30.06.2025 17:50
"Якби не ви, було б ще більше трагедій і втрат": Ігор Терехов вручив нагороди рятувальникам
Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 30 червня, нагородив рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі в ніч на 7 червня після наймасштабнішого з початку війни комбінованого обстрілу міста.
"Якби не ви, було б ще більше трагедій і втрат": Ігор Терехов вручив нагороди рятувальникам
Того дня ворог атакував Харків двома ракетами, чотирма авіабомбами та понад 50 дронами. Внаслідок удару загорілося цивільне підприємство з виробництва мішків для агропродукції в Київському районі, а також зазнав значних руйнацій багатоповерховий житловий будинок в Основ’янському районі.
Пожежу на підприємстві гасили протягом 12 діб. Тоді вдалося врятувати двох осіб до моменту обвалення будівлі, але шестеро людей загинули.
У житловому будинку працівники ДСНС витягли з-під бетонних плит 26-річну дівчину, яка в момент вибуху спала у своєму ліжку, і врятували ще десятки мешканців.
Ігор Терехов подякував рятувальникам і вручив їм медалі «За оборону міста-героя України Харкова», Почесні грамоти Харківської міської ради та цінні подарунки - годинники.
«Коли на місто летіло понад 50 «шахедів», ракети, КАБи, усе вибухало й горіло - ви були в епіцентрі всіх тих подій. І якби не ви, було б ще більше трагедій, ще більше втрат. Пожежа там тривала 12 діб. Ви чергували, гасили, розбирали завали. Без сну, без вихідних.
Це справжній подвиг. І те, що ви змогли дістати тіла загиблих людей, щоб рідні могли їх поховати, - теж дуже важливо. І того ж дня в Основ’янському районі ви витягли дівчину з-під бетонних плит. І врятували десятки інших мешканців, які жили там. Сьогодні ми вручаємо вам нагороди, але це дрібниця порівняно з тим, що ви зробили. Дякую вам!» - зазначив мер.
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