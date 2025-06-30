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30.06.2025  17:30   Віталій Хіневич

Знайомство завершилось крадіжкою: на Харківщині чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення

Зловмисник скористався влучним моментом та відсутністю уваги потерпілої, взяв мобільний телефон заявниці та за допомогою мобільного додатку перевів на свій рахунок 13 тисяч гривень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Працівники відділу кримінальної поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Як з’ясувалося, потерпіла познайомилася з чоловіком в одному із закладів відпочинку та пішла до нього в гості. Поки відволіклась – зловмисник перевів кошти. 
 
Слідчі поліції за процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури вже оголосили 25-річному чоловіку про підозру в скоєнні злочину за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінку затримали з наркотиками на продаж.
 
Тэги:  події, харків
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