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30.06.2025  15:35   

У Харкові з’являться вулиці на честь загиблих Героїв-льотчиків

Дві вулиці міста будуть названі на честь Героїв України - Максима Устименка та Олексія Меся.


У Харкові з’являться вулиці на честь загиблих Героїв-льотчиків
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Дві вулиці нашого міста будуть названі на честь Героїв України - Максима Устименка та Олексія Меся.
 
Обидва загинули в небі, героїчно захищаючи нас з вами, наш спокій та наші домівки.
 
Життя Максима обірвалося у ніч на 29 червня під час виконання бойового завдання. Олексій не повернувся з останнього бойового вильоту 26 серпня 2024 року.
 
Обидва були майстрами своєї справи - льотчиками найвищого рівня і відданими побратимами. Обидва починали свій шлях у Харкові: тут вони зробили перші кроки у військовій освіті, навчалися, формувалися як майбутні офіцери. І тому їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста.
 
Деталі щодо присвоєння назв вулицям повідомимо згодом.
 
Героям слава!», - сказав Ігор Терехов.
 
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Тэги:  харків
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