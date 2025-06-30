30.06.2025 15:35

У Харкові з’являться вулиці на честь загиблих Героїв-льотчиків

Дві вулиці міста будуть названі на честь Героїв України - Максима Устименка та Олексія Меся.



У Харкові з’являться вулиці на честь загиблих Героїв-льотчиків



Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Дві вулиці нашого міста будуть названі на честь Героїв України - Максима Устименка та Олексія Меся.

Обидва загинули в небі, героїчно захищаючи нас з вами, наш спокій та наші домівки.

Життя Максима обірвалося у ніч на 29 червня під час виконання бойового завдання. Олексій не повернувся з останнього бойового вильоту 26 серпня 2024 року.

Обидва були майстрами своєї справи - льотчиками найвищого рівня і відданими побратимами. Обидва починали свій шлях у Харкові: тут вони зробили перші кроки у військовій освіті, навчалися, формувалися як майбутні офіцери. І тому їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста.

Деталі щодо присвоєння назв вулицям повідомимо згодом.

Героям слава!», - сказав Ігор Терехов.

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