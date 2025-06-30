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30.06.2025  15:55   Віталій Хіневич

У порушника ПДР виявили посвідчення водія з ознаками підробки

29 червня на бульварі Профспілковому патрульні зупинили автобіль ВАЗ через виявлену технічну несправність.


 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Чоловік надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що дане посвідчення з вказаним номером та серією відсутнє у наявних базах даних.
 
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. На водія інспектори склали адміністративну постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні необхідні документи на право керування) КУпАП.
 
Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ДТП на Харківщині постраждало п'ятеро людей, серед яких однорічна дівчинка.
 
Тэги:  події, харків
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