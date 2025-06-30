30.06.2025 15:20 Віталій Хіневич

У ДТП на Харківщині постраждало п'ятеро людей, серед яких однорічна дівчинка

29 червня близько 19:10 на трасі Київ-Харків-Довжанський 73-річний водій автомобіля Nissan скоїв зіткнення з транспортним засобом Toyota під керуванням 33-річного водія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Постраждав водій Toyota, його дружина та однорічний син. Також травми отримав водій Nissan та його пасажирка.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Водія Nissan затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру російському військовому, який розстріляв полоненого на Харківщині.