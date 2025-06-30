    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події СБУ повідомила про підозру російському військовому, який розстріляв полоненого на Харківщині
30.06.2025  14:00   Рита Парфенова

СБУ повідомила про підозру російському військовому, який розстріляв полоненого на Харківщині

36-річного солдата рф Сергія Тужилова, затриманого на Харківщині, підозрюють у розстрілі трьох українських військовополонених під Вовчанськом у червні 2024 року. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Сергія Тужилова підозрюють у розстрілі трьох українських військовополонених під Вовчанськом

Служба безпеки України зібрала докази проти чергового військовослужбовця збройних сил рф, який причетний до розстрілу українських військовополонених у Харківській області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

Йдеться про 36-річного громадянина росії Сергія Тужилова — стрільця-штурмовика 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії рф.

За даними слідства, у червні 2024 року під час боїв за Вовчанськ Тужилов разом зі спільниками розстріляв трьох українських військових, які здалися в полон. Один із полонених був убитий Тужиловим пострілом у потилицю з табельного автомату. Інших двох окупанти катували, прив’язавши до стовпів, після чого вбили автоматною чергою. Злочини були скоєні на території місцевого заводу, де рашисти облаштували тимчасову позицію.

Згодом, під час бойових дій, підрозділ Тужилова був повністю знищений, а сам зловмисник, як єдиний уцілілий, потрапив у полон Сил оборони України.

СБУ встановила всі обставини скоєних злочинів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 — пособництво у жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднане з умисним вбивством;
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 — умисне вбивство, вчинене у складі групи під час воєнного конфлікту.

Злочинцю загрожує довічне позбавлення волі. Розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру бойовику з позивним «Туй», який воював проти ЗСУ на Харківщині та Донеччині.

Тэги:  сбу, окупант, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.06 Надзвичайні події СБУ викрила харків’янина, який готував теракт проти брата Єрмака 20.06 Надзвичайні події СБУ повідомила про підозру бойовику з позивним «Туй», який воював проти ЗСУ на Харківщині та Донеччині 12.06 Надзвичайні події Перед судом постане росіянин, який розстріляв цивільних на Харківщині — СБУ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 