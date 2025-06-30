СБУ повідомила про підозру російському військовому, який розстріляв полоненого на Харківщині

36-річного солдата рф Сергія Тужилова, затриманого на Харківщині, підозрюють у розстрілі трьох українських військовополонених під Вовчанськом у червні 2024 року. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Служба безпеки України зібрала докази проти чергового військовослужбовця збройних сил рф, який причетний до розстрілу українських військовополонених у Харківській області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.
Йдеться про 36-річного громадянина росії Сергія Тужилова — стрільця-штурмовика 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії рф.
За даними слідства, у червні 2024 року під час боїв за Вовчанськ Тужилов разом зі спільниками розстріляв трьох українських військових, які здалися в полон. Один із полонених був убитий Тужиловим пострілом у потилицю з табельного автомату. Інших двох окупанти катували, прив’язавши до стовпів, після чого вбили автоматною чергою. Злочини були скоєні на території місцевого заводу, де рашисти облаштували тимчасову позицію.
Згодом, під час бойових дій, підрозділ Тужилова був повністю знищений, а сам зловмисник, як єдиний уцілілий, потрапив у полон Сил оборони України.
СБУ встановила всі обставини скоєних злочинів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
Злочинцю загрожує довічне позбавлення волі. Розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру бойовику з позивним «Туй», який воював проти ЗСУ на Харківщині та Донеччині.
Комментариев: 0
Сьогодні зірки радять проявити рішучість і енергійність, уникаючи будь‑яких неясностей у спілкуванні, щоб не витрачати день на беззмістовні суперечки. Удача буде на боці тих, хто точно знає, чого хоче.
У Харкові вранці пануватиме безхмарна погода, проте вдень і надвечір небо поступово затягнеться хмарами. Опади малоймовірні до самого вечора, тоді як у вечірній час можливий дощ.
З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.
влажность:
давление:
ветер: