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30.06.2025  13:45   Рита Парфенова

Харківський зоопарк проводить подарункову акцію до 130-річчя

До 7 вересня відвідувачі Харківського зоопарку можуть взяти участь у святковому розіграші. Для цього потрібно зібрати 10 наклейок у спеціальному буклеті.

зоопарк

Харківський зоопарк з нагоди свого 130-річного ювілею запустив акцію для гостей під назвою «130 років разом із зоопарком!». Участь у ній можуть взяти всі відвідувачі зоопарку. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Для цього необхідно з п’ятниці по неділю, з 10:00 до 12:00, отримати спеціальний буклет на вході до зоопарку. За кожний новий візит туди вклеюватимуть одну наклейку. Щоб стати учасником розіграшу, потрібно зібрати 10 наклейок.

Акція триватиме до 7 вересня. Переможці отримають сувенірну продукцію від зоопарку.

Деталі участі – на сайті зоопарку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в одному із лугопарків Харкова облаштовують зону відпочинку.

Тэги:  зоопарк, харків
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