Харківський зоопарк проводить подарункову акцію до 130-річчя

До 7 вересня відвідувачі Харківського зоопарку можуть взяти участь у святковому розіграші. Для цього потрібно зібрати 10 наклейок у спеціальному буклеті.
Харківський зоопарк з нагоди свого 130-річного ювілею запустив акцію для гостей під назвою «130 років разом із зоопарком!». Участь у ній можуть взяти всі відвідувачі зоопарку. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Для цього необхідно з п’ятниці по неділю, з 10:00 до 12:00, отримати спеціальний буклет на вході до зоопарку. За кожний новий візит туди вклеюватимуть одну наклейку. Щоб стати учасником розіграшу, потрібно зібрати 10 наклейок.
Акція триватиме до 7 вересня. Переможці отримають сувенірну продукцію від зоопарку.
Деталі участі – на сайті зоопарку.
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