На Харківському напрямку за добу ворог втратив 69 осіб і понад 120 одиниць техніки

В зоні ОТУ «Харків» протягом 30 червня противник провів 11 атак, 620 обстрілів, зокрема 130 ударів дронами-камікадзе. Сили оборони знищили 69 окупантів, 107 дронів, техніку та укриття ворога.
Станом на 9:00 30 червня оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною, суттєвих змін не зафіксовано. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Харків», передає РЕДПОСТ.
Протягом доби російські війська 11 разів атакували позиції українських захисників, зокрема сім разів у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Противник завдав 9 авіаударів, застосувавши 6 керованих авіабомб (КАБ) і 64 некеровані авіаційні ракети (НАР). Загалом зафіксовано 620 обстрілів, з них 130 – ударами дронів-камікадзе.
У відповідь Сили оборони України завдали втрат ворогу. Протягом доби ліквідовано 69 окупантів, з яких 32 – безповоротні втрати. Також знищено або пошкоджено 126 одиниць озброєння та техніки, зокрема:
Крім того, українські військові знищили:
ОТУ «Харків» наголошує: ситуація під контролем, Сили оборони продовжують виконувати завдання із стримування та відсічі збройної агресії рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в результаті ударів безпілотників зафіксовано кілька пожеж у Харківському та Чугуївському районах. Є пострадалі в Пісочині – поранено вісьмох людей, зокрема дитину.
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