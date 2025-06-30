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30.06.2025  08:04   Рита Парфенова

Рятувальники гасили пожежі у передмісті від атаки дронів, яка розбудила весь Харків (фото)

На Харківщині в результаті ударів безпілотників зафіксовано кілька пожеж у Харківському та Чугуївському районах. Є пострадалі в Пісочині – поранено вісьмох людей, зокрема дитину.


Фото: ДСНС

На Харківщині внаслідок ударів ворожих безпілотників сталися масштабні пожежі, є постраждалі серед цивільного населення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Харківському районі дрон атакував місто Пісочин. Унаслідок удару спалахнула будівля станції технічного обслуговування на площі 50 кв. м. Постраждало восьмеро осіб, серед них – одна дитина.

У місті Дергачі сталися дві пожежі: вогонь охопив складське приміщення приватного підприємства площею 1000 кв. м та будівлю агропідприємства – 200 кв. м. У цих випадках постраждалих немає.

Ще одна пожежа зафіксована в селі Курортне Чугуївського району – горіла будівля їдальні санаторію на площі 300 кв. м. Люди не постраждали.

Рятувальні служби ліквідували займання. Інформація щодо збитків уточнюється.

Новини Харкова: атаки дронів спричинили пожежі у Пісочині, Дергачах і Курортному

Новини Харкова: атаки дронів спричинили пожежі у Пісочині, Дергачах і Курортному

Новини Харкова: атаки дронів спричинили пожежі у Пісочині, Дергачах і Курортному

Новини Харкова: атаки дронів спричинили пожежі у Пісочині, Дергачах і Курортному

Новини Харкова: атаки дронів спричинили пожежі у Пісочині, Дергачах і Курортному

Новини Харкова: атаки дронів спричинили пожежі у Пісочині, Дергачах і Курортному

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Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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