29.06.2025 18:43 Рита Парфенова

Росія завдала авіаудару по Вільхуватці та обстріляла Купʼянськ: одна людина загинула, одна поранена

29 червня війська рф атакували Купʼянщину: чотири авіабомби скинуто на Вільхуватку, артилерійський обстріл у Купʼянську призвів до загибелі місцевого жителя та поранення ще одного.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, Купʼянський район знову опинився під ворожим вогнем.

За даними слідства, 29 червня близько 10:00 російські військові завдали авіаційних ударів по селу Вільхуватка. На населений пункт скинули чотири керовані авіабомби (КАБи), внаслідок чого пошкоджено приватні домоволодіння.

Цього ж дня, о 13:30, російська артилерія обстріляла житловий квартал у місті Купʼянськ. Внаслідок атаки загинув 54-річний місцевий мешканець. Ще один чоловік, 32 років, зазнав поранень і був доставлений до лікарні у важкому стані.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.

Прокурори та слідчі документують наслідки ударів і фіксують докази чергових воєнних злочинів, скоєних збройними силами рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська обстріляли три населені пункти Харківської області. Ворог застосовував дрони типу «Шахед», «Герань-2», «Молнія» та керовані авіабомби.