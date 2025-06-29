    
Главная Новини Харкова Армія Підрозділ «Фенікс» знищив танк, БМП і гармату Д-20 на Купʼянському напрямку (відео)
29.06.2025  19:58   Рита Парфенова

Підрозділ «Фенікс» знищив танк, БМП і гармату Д-20 на Купʼянському напрямку (відео)

Пілоти підрозділу «Фенікс» бригади ДПСУ «Помста» завдали точних ударів по ворожих позиціях на Куп’янському напрямку. Знищено танк, БМП, артилерійську гармату Д-20, блокпост, антену зв’язку та близько десяти окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

На Куп’янському напрямку прикордонники з бригади «Помста» продовжують нищити ворожу техніку. Пілоти ударного підрозділу «Фенікс» завдали серії прицільних ударів по позиціях російських військ.

У результаті операції було знищено танк, бойову машину піхоти (БМП), блокпост, антену зв’язку та артилерійську гармату Д-20. За попередніми оцінками, ліквідовано близько десяти російських військових.

Також бійці зафіксували незвичний випадок: у лісосмузі виявили підозріле «дерево», яке насправді виявилося замаскованим окупантом.

Бійці продовжують спостереження та знищення сил противника на загрозливих напрямках.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ показав відео, як на Вовчанському напрямку російські війська штурмують українські позиції малими групами на мотоциклах, але сили оборони знищують їх за допомогою FPV-дронів ще до початку бою.

Тэги:  сталевий кордон, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.06 Армія Аеророзвідка 5 Слобожанської бригади знищила штурмові групи окупантів на Харківському напрямку 24.06 Армія Росіяни штурмують на мотоциклах: бійці бригади «Форпост» про бої під Вовчанськом (відео) 18.06 Армія Слобожанські «Скіфи» знищили ворожу гармату та поранили загарбника на Дворічанському напрямку (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 