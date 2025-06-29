29.06.2025 19:58 Рита Парфенова

Підрозділ «Фенікс» знищив танк, БМП і гармату Д-20 на Купʼянському напрямку (відео)

Пілоти підрозділу «Фенікс» бригади ДПСУ «Помста» завдали точних ударів по ворожих позиціях на Куп’янському напрямку. Знищено танк, БМП, артилерійську гармату Д-20, блокпост, антену зв’язку та близько десяти окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

На Куп’янському напрямку прикордонники з бригади «Помста» продовжують нищити ворожу техніку. Пілоти ударного підрозділу «Фенікс» завдали серії прицільних ударів по позиціях російських військ.

У результаті операції було знищено танк, бойову машину піхоти (БМП), блокпост, антену зв’язку та артилерійську гармату Д-20. За попередніми оцінками, ліквідовано близько десяти російських військових.

Також бійці зафіксували незвичний випадок: у лісосмузі виявили підозріле «дерево», яке насправді виявилося замаскованим окупантом.

Бійці продовжують спостереження та знищення сил противника на загрозливих напрямках.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як на Вовчанському напрямку російські війська штурмують українські позиції малими групами на мотоциклах, але сили оборони знищують їх за допомогою FPV-дронів ще до початку бою.