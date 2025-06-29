    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події З Куп’янська евакуювали п’ятьох мешканців за два дні – ДСНС
29.06.2025  20:49   Рита Парфенова

З Куп’янська евакуювали п’ятьох мешканців за два дні – ДСНС

Протягом 28–29 червня рятувальники ДСНС здійснили обов’язкову евакуацію п’яти цивільних з міста Куп’янськ Харківської області. Людей вивозили броньованим транспортом.

евакуація

Упродовж двох днів, 28 та 29 червня, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводили заходи з обов’язкової евакуації жителів Куп’янської громади. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Із зони підвищеної небезпеки в місті Куп’янськ було евакуйовано п’ятьох цивільних осіб. Для безпечного транспортування застосовували броньований автомобіль.

евакуація

ДСНС закликає мешканців територій, де оголошено обов’язкову евакуацію, не зволікати з рішенням і виїжджати до більш безпечних населених пунктів. Це може врятувати життя.

На території Харківської області діє цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Канал зв’язку працює при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». За потреби евакуації можна звертатися за номером телефону: 0-800-33-92-91.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 28–29 червня рятувальники Харківщини здійснили 26 виїздів, серед них – на гасіння пожеж, обстеження територій після обстрілів і допомогу населенню.

Тэги:  евакуація, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.06 Суспільство Примусова евакуація на Харківщині поширилася ще на 7 сіл Куп’янського району 25.05 Надзвичайні події З Купʼянського району евакуювали трьох мешканців із прифронтової зони – ДСНС 13.05 Надзвичайні події На Куп’янському напрямку триває евакуація – понад 3 тисячі людей залишаються в зоні небезпеки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 