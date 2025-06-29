29.06.2025 20:49 Рита Парфенова

З Куп’янська евакуювали п’ятьох мешканців за два дні – ДСНС

Протягом 28–29 червня рятувальники ДСНС здійснили обов’язкову евакуацію п’яти цивільних з міста Куп’янськ Харківської області. Людей вивозили броньованим транспортом.

Упродовж двох днів, 28 та 29 червня, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводили заходи з обов’язкової евакуації жителів Куп’янської громади. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Із зони підвищеної небезпеки в місті Куп’янськ було евакуйовано п’ятьох цивільних осіб. Для безпечного транспортування застосовували броньований автомобіль.

ДСНС закликає мешканців територій, де оголошено обов’язкову евакуацію, не зволікати з рішенням і виїжджати до більш безпечних населених пунктів. Це може врятувати життя.

На території Харківської області діє цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Канал зв’язку працює при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». За потреби евакуації можна звертатися за номером телефону: 0-800-33-92-91.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 28–29 червня рятувальники Харківщини здійснили 26 виїздів, серед них – на гасіння пожеж, обстеження територій після обстрілів і допомогу населенню.